Berichte: Gladbach-Profi Jonas Hofmann Transfer-Kandidat beim FC Bayern

Schaut sich der FC Bayern München auf der Suche nach Verstärkungen bei Bundesliga -Konkurrent Borussia Mönchengladbach um? Wie die Sport Bild und Sport 1 berichten, soll der deutsche Rekordmeister Interesse an dem 29 Jahre alten Offensivspieler haben. " Es ist schön, dass wir umworben werden. Das ist eine tolle Anerkennung ", sagte Hofmann bei Sport 1. Demnach sollen die Münchener bereits lose bei dem Gladbach-Profi und seinem Management vorgefühlt haben. Der Vertrag des dreimaligen Nationalspielers in Mönchengladbach läuft noch bis 2023, bei der Borussia spielt er seit 2016.

Hofmann gehört bei Gladbach zum Stammpersonal und absolvierte in der vergangenen Spielzeit insgesamt 33 Pflichtspiele, in denen er acht Tore erzielte und 13 weitere Treffer vorbereitete. Dank seiner starken Leistungen schaffte er bei der EM den Sprung in den DFB-Kader von Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Unter Neu-Trainer Adi Hütter, der vor der Spielzeit von Eintracht Frankfurt zu den Fohlen kam, lief er bislang in sämtlichen Partien auf. In den bisherigen drei Pflichtspielen blieb der Außenspieler aber noch ohne Torbeteiligung.