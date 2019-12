Gladbach-Matchwinner Bensebaini mit kurioser Elfmeter-Erklärung: "Habe es im Spiel vergessen"

Bensebaini: "Ersatzkeeper Sippel hat mich daran erinnert"

Was war passiert? Im Klassiker zwischen Gladbach und Bayern lief die Nachspielzeit. Nach einem Foul an Marcus Thuram von München-Verteidiger Javi Martinez, der zuvor für Jerome Boateng eingewechselt wurde und für das Vergehen die Gelb-Rote Karte sah, entschied Referee Marco Fritz auf Strafstoß. In der vergangenen Partie gegen den SC Freiburg (4:2) durfte Breel Embolo noch vom Punkt aus ran - doch der Ex-Schalker scheiterte am Pfosten. Also sollte dieses Mal ersatzweise Bensebaini antreten. Doch im Trubel wäre ihm die wichtigste Abmachung fast durchgerutscht.

"Nach dem Spiel gegen Freiburg war klar: Embolo schießt erstmal nicht mehr", scherzte der Algerier. "Ich habe im Spiel aber vergessen, dass ich schießen sollte. Ersatzkeeper Tobi Sippel hat mich dann daran erinnert", erklärte Bensebaini weiter. Mit diesem Blackout hätte er sich fast um seinen Doppelpack gebracht!