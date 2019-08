Gladbach holt Afrika-Cup-Sieger Bensebaini - Eberl: "Der Spieler, den wir noch gesucht haben"

Bensebaini soll Gladbach bis zu zehn Millionen Euro Ablöse kosten

Bei Stade Rennes war der Außenverteidiger in den vergangenen drei Jahren unangefochtene Stammkraft. Insgesamt bestritt der 24-Jährige für die Franzosen 98 Pflichtspiele, in denen er drei Tore schoss. In der zurückliegenden Saison gewann er mit Rennes den französischen Pokal und anschließend mit Algerien die Afrika-Meisterschaft. In Gladbach erhält Bensebaini die Trikotnummer 25.