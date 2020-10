Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Es ist das Topspiel des 6. Bundesliga-Spieltags. Borussia Mönchengladbach empfängt am Samstag Tabellenführer RB Leipzig (18:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Die Gladbacher schrammten unter der Woche in der Champions League knapp an der großen Überraschung gegen Real Madrid vorbei, gaben bei zwei späten Gegentreffern eine 2:0-Führung aus der Hand. Das Remis (2:2) gegen den Rekordchampion der Königsklasse ist zwar ein achtbares Resultat, nun gilt es jedoch, den Fokus wieder auf den Liga-Alltag zu legen. Da kann die Elf von Trainer Marco Rose mit einem Sieg den Rückstand zu Spitzenreiter Leipzig auf zwei Punkte verringern.