Gladbach gegen RB Leipzig live im TV und im Online-Stream sehen

Wer springt an die Tabellenspitze? Der Sieger der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) holt sich zumindest bis Samstag die Tabellenführung in der Bundesliga. Erst dann greifen die weiteren Klubs, die mit zwei Siegen optimal gestartet sind, ins Geschehen ein.