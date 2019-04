Mit einem Sieg in der Partie Gladbach gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) stünde RBL so gut wie sicher in der kommenden Saison in der Champions League. Die Roten Bullen haben im Borussia-Park die Chance, mit dem zweiten Sieg in dieser Saison gegen den VfL den Abstand auf Rang 5 und die Mönchengladbacher auf 10 Punkte zu erhöhen. Für die Gastgeber ist dies also wohl eine der letzten Chancen, die ,,Königsklasse" noch zu erreichen, es sei denn, es gäbe Schützenhilfe im Montagsspiel vom VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt.