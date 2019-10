Italienische Polizei bestätigt: Drei Gladbach-Fans nach Unruhen in Rom festgenommen

Die italienische Polizei hat nach dem Europa-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach am Donnerstagabend in Rom die Festnahme von drei deutschen Fans bestätigt. Zwei von ihnen hätten nach dem Spiel einen Stadion-Offiziellen angegriffen und ihn mit Fahnenstangen, Fußtritten und Fausthieben attackiert. Ein weiterer habe Gegenstände auf die Polizei geworfen. Wie lange die drei in Arrest bleiben würden, war am Freitagnachmittag zunächst nicht klar.

Außer gegen die drei Festgenommenen wurden noch gegen drei weitere deutsche Fans Stadionverbote von fünf Jahren Dauer verhängt. Bei zwei von ihnen seien bei der Einlasskontrolle Feuerwerkskörper und eine Sturmhaube gefunden worden. Ein weiterer sei an der Attacke auf den Steward beteiligt gewesen, schrieb die Polizei. In einer Mitteilung des Vereins am Donnerstagabend war die Rede davon, dass neben einigen Fans auch ein Mitarbeiter des Vereins in Polizeigewahrsam genommen und von der Polizei an der Ausreise gehindert worden sei.