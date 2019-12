Ansage von Gladbach-Coach Rose nach Coup gegen FC Bayern: "Jeder hat gesehen, wo wir hinwollen"

Marco Rose hat den furiosen Coup gegen den FC Bayern gewohnt ruhig und völlig gelassen analysiert. Das Wörtchen „Meisterschaft“ vermied der Trainer von Borussia Mönchengladbach dabei zwar sehr demonstrativ - mit jedem weiteren Sieg des aktuellen Tabellenführers bereitet der ambitionierte Coach das Umfeld aber Stück für Stück mehr auf das vor, was in dieser Saison möglich scheint. „Jeder hat gesehen, wo wir hinwollen“, sagte Rose nach dem 2:1 (0:0) gegen den Münchner Rekordmeister im Bundesliga-Klassiker. „Das ist ein Sieg, der uns in unserer Entwicklung hilft. Dadurch können wir jetzt alle gewisse Dinge besser einordnen.“