Wegen BVB-Wechsel: Auch Gladbach-Profi Hofmann dementiert Spieler-Streit mit Rose – "Sowas von verlogen"

Mittelfeld-Ass Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach hat Gerüchte über Konflikte zwischen dem scheidenden Trainer Marco Rose und der Mannschaft dementiert. "Man hat ja auch so viel Schwachsinn gehört, was da erzählt wurde", sagte der Spieler des Bundesliga-Achten am Montag im Podcast "kicker meets DAZN". "Dass es verbale Attacken gegeben hätte, was weiß ich, was. Das ist sowas von verlogen", stellte er klar und: "Es ärgert einen extrem, wenn solche Lügen verbreitet werden. Ohne dass davon eine einzige Zeile stimmt."

