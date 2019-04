Als Hazard-Nachfolger: Gladbach hat offenbar Interesse an Luzern-Talent Vargas

Die Gladbacher, die mit Marco Rose bereits einen neuen Trainer für die neue Saison verpflichtet haben , scheinen auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler bereits fündig geworden zu sein. Wie die Luzerner Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen vermeldet, könnte der junge Eidgenosse Youngster Ruben Vargas die Rolle Hazards in der kommenden Saison übernehmen.

Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Wer ist der mögliche Gladbach-Neuzugang Ruben Vargas?

Vargas ist aktueller U21-Nationalspieler, hat sich trotz seiner erst 20 Jahre aber bereits fest beim FC Luzern festgespielt. Der Youngster ist auf der linken Mittelfeldseite beheimatet, kann wie Hazard aber auch in der Mitte eingesetzt werden. Vargas ist ein Rechtsfuß und steht bei seinem Jugendverein noch bis 2022 unter Vertrag. Sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 2,75 Millionen Euro taxiert.

Mit Schweizern hat Eberl in den vergangenen Jahren fast durchweg gute Erfahrungen gemacht. Spieler wie Torwart Yann Sommer, Innenverteidiger Nico Elvedi oder Mittelfeldspieler Denis Zakaria sind am Niederrhein Leistungsträger und aus dem Gladbacher Spiel nicht wegzudenken, in der Vergangenheit waren andere Eidgenossen wie Granit Xhaka (inzwischen beim FC Arsenal aktiv) oder Keeper Jörg Stiel für die Borussia aktiv.