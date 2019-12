Vorsicht vor der Borussia nach Europa-League-Nächten! In der Partie Gladbach gegen den SC Freiburg am Sonntag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) können die Fohlen ihre Super-Serie fortsetzen. Sie haben alle vier Spiele im Anschluss an eine Begegnung in der Europa League gewinnen können. Auch dieses Mal?

Dass ausgerechnet der SC Freiburg diese stolze Serie durchbricht, ist rein von der Statistik her nicht zu erwarten. Seit 22 Duellen gab es in dieser Begegnung keine Heimpleite mehr. Den letzten SC-Sieg in Mönchengladbach gab es im April 1995, damals natürlich noch am altehrwürdigen Bökelberg. Die Bilanz aus 17 Heimspielen in Gladbach: 9 Siege, sieben Remis und eben nur eine einzige Niederlage.

,,Wir haben einen guten Kader und vertrauen den Jungs, die spielen", will sich Gladbach-Coach Marco Rose schon vor dem 1:0-Auswärtserfolg beim Wolfsberger AC in der Europa League nicht mit der nach wie vor angespannten Personalsituation beschäftigen. Christoph Kramer, in der Europa League gesperrt, wird am Sonntag wohl wieder dabei sein. Eine Gelbsperre könnte Stefan Lainer und Denis Zakaria treffen. Nico Elvedi (Risswunde am Knie) ist ebenso fraglich wie Matthias Ginter, den eine Muskelverletzung plagt.

Bei den Freiburgern wiegt die Verletzung von Luca Waldschmidt, der sich im Länderspiel in Mönchengladbach gegen Weißrussland (4:0) eine Gesichtsfraktur zuzog, schwer. Nicolas Höfler droht bei einer Gelben Karte eine Sperre für das nächste Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Auch der Einsatz von Stammkeeper Alexander Schwolow ist bis zum Anpfiff offen. Vincenzo Grifo ist gesperrt. Freiburgs Torjäger Nils Petersen hat noch nie gegen die rheinische Borussia getroffen. Nur gegen den SC Freiburg ist Borussia Mönchengladbach seit 14 Partien zu Hause ungeschlagen, das hat es sonst gegen keinen anderen Gegner gegeben. Die letzten vier Heimspiele hat die Elf vom Niederrhein allesamt gewonnen und dabei 14 Tore erzielt.

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen SC Freiburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie Gladbach gegen SC Freiburg am Sonntag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Wolff Fuss.

Wird Gladbach gegen SC Freiburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Begegnung Gladbach gegen SC Freiburg ist am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen im Free-TV zu sehen. DAZN-Kunden können einen Zusammenschnitt der Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen SC Freiburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren, aufdringliche Wett-Angebote und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Live-Ticker zum Spiel Gladbach gegen SC Freiburg an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 15.15 Uhr.