Die Partie Gladbach gegen den SC Freiburg am Freitag (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) in der Fußball-Bundesliga ist ein Synonym für ,,Heimvorteil"! In den letzten 21 Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften gab es keinen einzigen Auswärtssieg. Das Hinspiel - ebenfalls ein Freitags-Match - gewannen die Breisgauer mit 3:1. Das dritte Tor erzielte Lucas Höler aus 46,9 Metern Entfernung.

Die Freiburger haben am Niederrhein wenig Freude. Seit 14 Spielen ist die rheinische Borussia gegen den Sport-Club zu Hause unbesiegt. Zuletzt gab es für die Fohlen gar vier Heimsiege in Folge. Nach den drei derben Pleiten vor heimischer Kulisse gegen Hertha BSC, den VfL Wolfsburg (jeweils 0:3) und den FC Bayern (1:5) wollen die Gladbacher nach dem 1:0-Arbeitssieg in Mainz die Trendwende schaffen. ,,Wir wollen das Heimspiel gewinnen, egal auf welche Art und Weise", will Gladbach-Coach Dieter Hecking (54) keine Schönheitspreise, ,,idealerweise wollen wir das mit tollem Fußball schaffen. Freiburg hat eine gute Mannschaft, hat immer einen Plan und eine gute Mentalität." Zuletzt rang die Streich-Elf Hertha BSC mit 2:1 nieder. ,,Wir haben keine Angst vor diesem Auswärtsspiel", sagt Christian Streich, ,,wir müssen es hinbekommen, dass es für den Gegner schwer ist, gegen uns zu spielen."

50 ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach - wo sind sie gelandet? Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Anzeige

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen SC Freiburg live im TV?

Das Heimspiel von Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg wird am Freitag live und exklusiv im Eurosport Player auf dem Sender Eurosport 2 HD Xtra übertragen. Moderator Jan Henkel und Matthias Sammer melden sich ab 19.30 Uhr mit Studiogästen aus dem Borussia Park.Mögliche Kommentatoren: Philipp Eger, Robby Hunke, Matthias Stach oder Tobi Fischbeck.

Wird die Partie Gladbach gegen SC Freiburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Eurosport hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Gladbach gegen SC Freiburg ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der Sportschau im Ersten zu sehen. Sky-Kunden sehen die Partie am Freitag ab 22.30 Uhr in einer längeren Zusammenfassung. DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Sollte man als Eurosport-Abonnent keinen Fernseher zur Verfügung haben, bietet der Sender eine Alternative. Im Internet per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone kann man das Spiel via Eurosport Player sehen. Aber: Lediglich auf Smart-TVs der Marke Samsung, die mit dem Tizen-Betriebssystem ausgestattet sind, ist die Eurosport-App verfügbar. Auch die Kunden von Amazon Prime können das Spiel mit entsprechendem Abo ebenfalls im Livestream sehen - und dank einer vorinstallierten App auch auf einem großen TV-Gerät genießen.. Im Eurosport-Free-TV-Sender Eurosport 1 ist das Warm-up zum Spiel ab 19.30 Uhr frei verfügbar.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen SC Freiburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Freitag einen Liveticker zum Spiel Gladbach gegen SC Freiburg an. Aktuelle Infos über alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.15 Uhr.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf 6-teiliges Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.