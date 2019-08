Bundesliga-Premieren von Wagner und Rose: Schalke und Gladbach trennen sich torlos

Keine Tore beim Bundesliga-Debüt: Borussia Mönchengladbach kam unter seinem neuen Trainer Marco Rose nicht über ein 0:0 gegen den FC Schalke mit Neu-Coach David Wagner zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison hinaus.

Das Duell am 1. Spieltag stand vor allem im Zeichen der Bundesliga-Debüts von Rose bei den Gladbachern und seinem Gegenüber Wagner bei S04 . Auch das Aufeinandertreffen von Breel Embolo im Trikot der "Fohlen" mit seinem Ex-Klub S04 stand im Fokus. Der 22 Jahre alte Schweizer durfte eher überraschend von Beginn an ran. Er profitierte wohl vom Ausfall des eigentlich gesetzten Tobias Strobl, der aufgrund von Knieproblemen ausgefallen war. Sonst hätte Rose den ehemaligen Schalker vermutlich auf die Bank gesetzt.

Wenig Torchancen in der ersten Halbzeit

An der ersten strittigen Situation war Embolo dann indirekt beteiligt. Der Neu-Borusse legte den Ball clever in den Strafraum zu Alassane Plea, der von Matija Nastasic fair vom Ball getrennt wurde. Plea fordert vergeblich Elfmeter, Schiedsrichter Felix Brych ließ zurecht weiterlaufen.

Für die erste annähernd gefährliche Aktion sorgte allerdings Schalke. Nach einem sehenswerten Lupfer in die Spitze sprintete Zugang Benito Raman auf Yann Sommer im Tor der Borussia. Doch er traf den Ball nicht richtig und verfehlte aus aussichtsreicher Position deutlich.

Gladbach nach der Pause stärker

Nach der Pause sorgte Plea für die erste Top-Chance der Partie. Der Schuss des Franzosen aus halbrecheter Position landete am Pfosten. Anschließend ließen sich die Schalker mehr und mehr in die eigene Hälfte drängen - und luden die Gastgeber noch dazu zu einigen Möglichkeiten ein. Gäste-Keeper Alexander Nübel ließ einen harmlosen Freistoß fallen, doch der Ball landete knapp neben dem Tor (65.). Etwa zehn Minuten später verstoplerte Benjamin Stambouli die Kugel im eigenen Strafraum, doch Neuzugang Marcus Thuram scheiterte an Nübel (73.).