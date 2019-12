Bökelberg, Delle Alpi, Parkstadion & Co.: Vergessene Stadien und was aus ihnen wurde

Fußball-Romantiker erinnern sich gern an in Vergessenheit geratene Stadien wie den Bökelberg, in dem Borussia Mönchengladbach seine großen Erfolge in den 1970er Jahren feierte. Inzwischen spielen die Gladbacher im 2004 eröffneten Borussia-Park. Auch viele andere deutsche Traditionsklubs haben inzwischen stark um- oder neu gebaute Spielstätten. "Betonschüsseln" wie das frühere Waldstadion von Eintracht Frankfurt oder das ehemalige Rheinstadion von Fortuna Düsseldorf sind selten geworden und vielfach durch Multifunktionsarenen ersetzt worden. Andere altehrwürdige Stadien, wie das an der Grünwalder Straße in München sind hingegen weiter in Gebrauch, obwohl der Zahn der Zeit erkennbar an ihnen nagt.