Gladbach-Sportdirektor Eberl wehrt sich gegen Corona-Kritik an Profi-Fußball: "Ich war erschüttert"

Die Kritik am deutschen Profifußball während der Corona-Krise hat Max Eberl sehr betroffen gemacht. „Ich war erschüttert, weil der Fußball in dieser Zeit teilweise als das Schlechteste dargestellt worden ist, das es gibt“, sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach der Tageszeitung Die Welt. „Ich habe oft betont, dass dem Fußball eine zu große Bedeutung beigemessen wird. Das habe ich so nie empfunden und auch nicht verstanden“, meinte Eberl.