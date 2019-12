Gladbach-Sportdirektor Eberl nach starker Hinrunde: "Wollen etwas Großes schaffen"

Nach der besten Hinrunde von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga seit mehr als 40 Jahren hofft Sportdirektor Max Eberl auch auf ein erfolgreiches Ende der Saison. "In einem extrem ausgeglichenen Wettbewerb auf dem zweiten Platz zu überwintern, nachdem man viel Neues integrieren musste, ist eine sehr, sehr gute Leistung. Nun wollen wir in der Bundesliga etwas Großes schaffen, um vielleicht nächste Saison wieder in Europa zu spielen", sagte Eberl dem Onlineportal rp-online.