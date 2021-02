Rose bleibt Gladbach-Trainer bis Saisonende – Eberl wütet: Gerüchte sind "Lügen"

Marco Rose bleibt trotz seines bevorstehenden Wechsels zu Borussia Dortmund bis zum Saisonende Trainer von Borussia Mönchengladbach. Das bestätigten der Coach und Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen. "Die Entscheidung haben wir die letzten Wochen und Monate besprochen. Ich habe mit Marco viel geredet und wollte wissen, was seine Gedanken sind", sagte Eberl, der die Gerüchte über eine vorzeitige Trennung von Rose als "Lügen" bezeichnete.

Der Sportchef wurde emotional und wütete über die aus seiner Sicht fehlerhafte Berichterstattung der vergangenen Tage. "Die erste Lüge ist, ich sei am Montag vom Stuhl gerutscht und am Boden zerstört gewesen. Die zweite Lüge ist, dass die Sitzung am Montagabend mit dem Präsidium außerordentlich war. Die dritte Lüge ist, dass es Dienstag Turbulenzen rund um die Mannschaft gegeben hat. Ich bin schockiert über die Lügen", sagte der Sportdirektor, der Rose erneut sein Vertrauen aussprach.