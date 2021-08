Gladbach-Star Alassane Pléa erzielt erstes Bundesliga-Tor der Saison und beendet Serie des FC Bayern

Alassane Pléa hat das erste Tor der neuen Bundesliga-Saison erzielt. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach brachte seine Mannschaft am Freitagabend im Eröffnungsspiel gegen Titelverteidiger FC Bayern nach zehn Minuten in Führung. Dem Treffer vorausgegangen war ein Ballverlust von Alphonso Davies. Über Lars Stindl kam der Ball dann zum Torschützen. Für den neuen Münchner Trainer Julian Nagelsmann, der bereits eine holprige Vorbereitung mit vier Tests ohne Sieg erlebt hatte, war es ein denkbar schlechter Pflichtspiel-Start in seinem neuen Job.

Anzeige