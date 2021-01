Gladbach-Profi Jonas Hofmann vor Bayern-Duell: Das sollte uns einen positiven Push geben

Nationalspieler Jonas Hofmann rechnet sich mit Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga weiterhin gute Chancen auf eine erneute Champions-League-Teilnahme aus. "Man hat letzte Saison gesehen, dass wir, wenn wir einmal einen Lauf haben, auch viele Spiele hintereinander gewinnen können. Den Rückstand auf die Spitzengruppe versuchen wir jetzt Woche für Woche zu verringern", sagte der 28-Jährige im Interview der Rheinischen Post. Der Nationalspieler räumte aber auch ein, "dass uns einfach ein paar Punkte fehlen". Vor dem Duell am Freitagabend mit dem FC Bayern (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) steht Gladbach nur auf Platz sieben, der Abstand auf Rang vier beträgt aber nur vier Zähler. Anzeige

Zum selben Zeitpunkt der Vorsaison war die Borussia mit zehn Punkten mehr als jetzt Tabellenführer. "In den Pokalwettbewerben wollten wir überwintern und in der Liga in Schlagdistanz sein", sagte Hofmann. "Das sind wir, deshalb haben wir alle Möglichkeiten, noch Ähnliches wie letzte Saison zu erreichen." Und jetzt geht es gegen das Top-Team der Bundesliga. "Die Bayern sind momentan eine Macht und rufen das immer wieder ab. Aber wir haben in der Vergangenheit oft gezeigt, dass wir ihnen Paroli bieten können. Ein Flutlichtspiel am Freitagabend, wenn auch ohne Zuschauer, sollte uns einen Push geben, um sie wieder zu ärgern", sagte Hofmann.

In der vergangenen Saison gewannen die Gladbacher im Borussia-Park gegen die Bayern mit 2:1. "Wir brauchen einen Tag, an dem alles ineinandergreift, defensiv wie offensiv, die Einstellung muss von Beginn an passen", sagte der Mittelfeldspieler und warnte: "Dass Bayern immer vier, fünf, vielleicht sogar sechs Tore schießen kann, ist bekannt." Trainer Marco Rose verdeutlichte vor der Partie gegen den deutschen Rekordmeister noch einmal den hohen Stellenwert von Hofmann: "Die Wichtigkeit, die Hoffi für uns hat, die hat man jetzt auch in Bielefeld wieder gesehen. Er hat direkt das Tor vorbereitet, weil er einfach sehr vertikal denkt in seinem Spiel und unglaublich viele Meter macht. Und weil er die Meter dann auch intensiv macht. Weil er sehr viele Räume bearbeitet und bespielt. Weil er eine gewisse Spielfreude hat. Auch intuitiv Dinge entscheidet, fleißig mit nach hinten arbeitet." Hofmann sei in sehr guter Form ein wichtiger Faktor für das Team.