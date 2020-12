Gladbach-Star Marcus Thuram entschuldigt sich für Spuck-Attacke - Aktion war "keine Absicht"

Seine Spuck-Attacke überschattete das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim (1:2). Marcus Thuram spuckte seinen Gegenspieler Stefan Posch in der Schlussphase der Partie am Samstagnachmittag ins Gesicht und sah dafür von Schiedsrichter Frank Willenborg die Rote Karte, Wenige Stunden später hat sich Gladbachs Stürmer für seine Entgleisung via Instagram entschuldigt - eine Absicht jedoch bestritten. "Ich entschuldige mich bei allen, Stefan Posch, dem Gegner, meinen Teamkollegen, meiner Familie und allen, die meine Reaktion gesehen haben", schrieb der 23-Jährige am Samstagabend.

