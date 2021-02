Gladbach-Kapitän Lars Stindl und Trainer Marco Rose adeln Team für "Pokal-Fight" in Stuttgart

Dank seines französischen Top-Duos ist Borussia Mönchengladbach auch im siebten Pflichtspiel des Jahres ungeschlagen geblieben und erstmals seit 2017 ins Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Das Team von Trainer Marco Rose gewann beim VfB Stuttgart am Mittwoch trotz frühen Rückstands mit 2:1 (1:1). Shootingstar Silas Wamangituka hatte für den VfB im Achtelfinal-Duell der beiden Bundesligisten bereits nach etwas mehr als 90 Sekunden nach tollem Solo getroffen. Die französischen Offensiv-Asse Marcus Thuram (45.+1) und Alassane Plea (50.) drehten die Partie zugunsten der Gäste.

"Es war ein hartes Spiel, aber das haben wir vorher gewusst. Stuttgart hat eine sehr talentierte und junge Mannschaft, die fußballerisch viel Qualität und Tempo mitbringt. Bei diesem Team war es schwer zu bestehen, vor allem wenn man so früh in Rückstand gerät", sagte Gladbach-Coach Marco Rose nach der Partie: "Am Anfang eines Spiels sollte man direkt da sein, das haben wir nicht so gut hinbekommen, aber wir haben es noch korrigiert. Ich freue mich für meine Mannschaft, die einen klasse Pokal-Fight hingelegt hat."