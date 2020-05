Gladbach-Sturm furios: Borussia springt nach Sieg über schwache Frankfurter auf Platz drei

Dank eines Blitz-Starts mit zwei Toren innerhalb der ersten sieben Minuten und eines Elfmeter-Treffers hat Borussia Mönchengladbach zum Neustart der Bundesliga einen überzeugenden Sieg über Eintracht Frankfurt gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose gewann in Frankfurt mit 3:1 (2:0) und ist damit neuer Tabellen-Dritter mit nun einem Punkt Vorsprung auf RB Leipzig, das am Nachmittag gegen den SC Freiburg nicht über ein 1:1 hinaus kam.

Alassane Plea (nach 35 Sekunden), Marcus Thuram (7.) und Rami Bensebaini (73., Foulelfmeter) erzielten die Treffer für die Fohlen. Die Frankfurter kamen durch André Silva (81.) noch zum Ehrentreffer. Kurz vor Spielende kam es zudem zu einer kuriosen Szene: Gladbach-Profi Jonas Hofmann vergab in der 85. Minute eine 100-prozentige Torchance - er hatte Eintracht-Keeper Kevin Trapp bereits ausgespielt, jedoch klärte SGE-Verteidiger Martin Hinteregger den schwachen Schuss auf der Linie.

Eintracht Frankfurt machen die Umstände zu schaffen

Den Frankfurtern merkte man die besonderen Umstände der Partie vor leeren Rängen deutlich an. Ohne die frenetische Unterstützung ihrer Fans wirkten die sonst so heimstarken Hessen bieder und teilweise hilflos. Hinzu kamen gravierende Unzulänglichkeiten in der Abwehr.