Gladbach-Stürmer Plea nach Quarantäne zurück im Training - Einsatz gegen Donezk möglich

Borussia Mönchengladbachs Torjäger Alassane Plea hat die Quarantäne nach seinem positiven Corona-Test verlassen. Sein Einsatz am Mittwoch im Champions-League -Spiel gegen Schachtjor Donezk (Mittwoch, 18.55, DAZN) ist somit theoretisch möglich. " Alassane ist wieder freigegeben. Er kann auch heute wieder trainieren. Da müssen wir sehen, wie er reagiert ", sagte Gladbachs Trainer Marco Rose am Dienstag.

Linksverteidiger Ramy Bensebaini, bei dem am Wochenende erst ein positiver Corona-Test bekannt geworden war, befindet sich dagegen weiter in Quarantäne und fällt auf jeden Fall aus. Plea ist aktueller Top-Scorer der Champions League und traf beim 6:0-Hinspielsieg der Borussen vor drei Wochen in Kiew dreimal.