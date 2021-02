Thuram und Plea versüßen Eberl-Comeback: Gladbach schlägt Stuttgart und steht im Pokal-Viertelfinale

Mit einem Blitzstart schockten die Gastgeber die leicht favorisierten "Fohlen". Wamangituka setzte in einem Konter zum Sololauf an, an dessen Ende er die Gladbacher Verteidigung austanzte und Borussia-Ersatzkeeper Tobias Sippel keine Chance ließ. Bemerkenswert: Während Sippel wie schon zuletzt im Pokal den Vorzug vor Stammtorwart Yann Sommer erhielt, stand mit Fabian Bredlow statt Gregor Kobel auch beim VfB der eigentlich zweite Mann zwischen den Pfosten.