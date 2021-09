Gladbach atmet nach erstem Sieg unter Trainer Adi Hütter durch: "Wollten endlich in die Saison kommen"

Die Situation hätte brenzlig werden können. Dreimal war Borussia Mönchengladbach unter seinem neuen Trainer Adi Hütter zu Beginn der Bundesliga -Saison ohne Sieg geblieben, wäre auch am Sonntag gegen Arminia Bielefeld kein Dreier gelungen - es hätte rund um den Borussia-Park wohl ein wenig rumort. Trotz zwischenzeitlicher Probleme kam es anders. Die ambitionierten Rheinländer gewannen 3:1 (1:1) und können vorerst durchatmen. "Das war ein Befreiungsschlag", gestand Hütter bei DAZN und Doppeltorschütze Lars Stindl ergänzte: "Das war ein Sieg des Willens. Wir wollten endlich in die Saison kommen und den ersten Dreier einfahren."

Dies gelang am Ende überzeugend. Am kommenden Wochenende beim Tabellenvorletzten FC Augsburg soll nun nachgelegt werden. Danach kommt es zum Duell mit Borussia Dortmund. Bis dahin will Hütter noch weiter am Feinschliff arbeiten. Denn: "Es hat noch nicht alles gepasst", sagte der Österreicher nach dem Erfolg gegen die Arminia: "Wir haben noch zu viele Torchancen zugelassen. Ich würde es als Arbeitssieg bezeichnen."