Gladbach-Trainer Adi Hütter warnt nach Pokal-Fight: FC Bayern am Freitag "gut ausgeruht"

Chancenwucher, harte Zweikämpfe, viele Tempo-Gegenstöße: Der Zweitrunden-Einzug von Borussia Mönchengladbach im Duell beim Underdog 1. FC Kaiserslautern (1:0) hat den Spielern Kraft gekostet - und das nur wenige Tage vor dem Auftaktspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern München am Freitag (20.30 Uhr/DAZN/Sat1) . "Wir haben natürlich fast keine Regenerationszeit bis Freitag" , monierte der neue Gladbach-Trainer Adi Hütter nach Schlusspfiff bei der ARD - und blickte fast schon neidisch in Richtung München. "Der FC Bayern kommt gut ausgeruht", stellte der Österreicher fest.

Und Hütter hat recht: Während sich seine Gladbacher in einem "Pokal-Fight", wie Siegtorschütze Lars Stindl das Spiel am Betzenberg bezeichnete, in die nächste Runde mühte, durfte der FCB am Wochenende für dem Liga-Start noch Kräfte tanken. Das für Freitagabend angesetzte Pokalspiel des Rekordmeisters beim Fünftligisten Bremer SV wurde kurzfristig abgesagt, weil sich die Bremer in Corona-Quarantäne begeben mussten. Ein Nachteil für Gladbach? Hütter ist zwiegespalten: "Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir ein Pflichtspiel in den Beinen haben. Die Mannschaft ist aber noch nicht zu 100 Prozent zu bewerten, weil wir einige Stammkräfte jetzt noch nicht dabei haben." Die angeschlagenen Stammkräfte Marcus Thuram und Ramy Bensebaini könnten ausfallen. Trotzdem gelte es nun, schnellstmöglich die eigenen Kräfte zu erholen.