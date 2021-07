Gladbach-Trainer Hütter nach Remis gegen Drittligist Viktoria Köln: "Bin kein Zauberer"

"Für das erste Spiel war das ganz okay. Man muss bedenken, dass der Gegner schon einige Zeit länger in der Vorbereitung ist. Ansatzweise hat man gesehen, was für einen Fußball wir spielen wollen, gerade in der zweiten Halbzeit war es besser, da hatten wir mehr Torchancen und haben mehr nach vorn gespielt", sagte der Österreicher, der auf noch zahlreiche Stammspieler verzichten musste und viele Nachwuchsspieler eingesetzt hat.