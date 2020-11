Gladbach-Trainer Marco Rose: "Entwicklung zu absoluter Spitzenmannschaft" möglich

Am Ende wurde es eben doch wieder deutlich für den FC Schalke 04: Der Klassenunterschied zu Gegnern wie Borussia Mönchengladbach ist derzeit einfach eklatant. Obwohl Fohlen-Trainer Marco Rose seine Mannschaft gleich auf sechs Positionen veränderte, war für Schalke trotz einer anständigen ersten halben Stunde nichts zu holen am Niederrhein. Für Rose war diese Partie deshalb auch ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. "Es ist eine Entwicklung für uns, eine absolute Spitzenmannschaft zu werden, auf konstant hohem Niveau auch die erste halbe Stunde da zu sein. Kompliment an meine Mannschaft, dass sie die Qualität hatte, das Spiel 4:1 zu gewinnen", freute er sich nach dem Spiel bei Sky. Anzeige

Über die erste halbe Stunde wird er aber wohl in der Vorbereitung auf das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag noch einmal zu sprechen kommen. "In der ersten halben Stunde waren wir zu fahrig, aber es gibt nachvollziehbare Gründe dafür", sagte Rose mit Verweis auf die sechs Wechsel in der Startelf. Er warnte aber auch davor, dass solche Spiele dann einmal eine andere Wendung nehmen können: "Es gibt sicher Spiele, da kann so eine Anfangsphase nach hinten losgehen, wenn Schalke das zweite macht." Am Samstag allerdings traf Gladbach noch vor der Pause durch Oscar Wendt zum zweiten Mal - und machte den Sack im zweiten Durchgang zu.

Oscar Wendt war nach dem Spiel voll und ganz zufrieden. "Es war wichtig für uns. Die erste Hälfte der ersten Halbzeit war schwer für uns. Aber nach den ersten 25, 30 Minuten kamen wir gut ins Spiel und haben am Ende verdient gewonnen." So richtete sich der Blick bereits auf Dienstag, denn für Gladbach geht es Schlag auf Schlag weiter. Gegen Inter Mailand geht es dann ums Überwintern in der Champions League. Mit einem Heimsieg würde man in einer Gruppe mit Inter, Real Madrid und Schachtjor Donezk das Weiterkommen sichern.