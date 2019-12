Gladbach-Trainer Marco Rose nach Europa-Aus bedient: "Das ist eine große Enttäuschung"

Rose scheitert mit Rotation gegen Basaksehir Istanbul

Fünf Tage nach dem Coup gegen den FC Bayern brachte Marcus Thuram (33. Minute) Gladbach im Borussia-Park zwar in Führung. Doch Irfan Can Kahveci (44.) nach einem Katastrophen-Fehler des bislang so starken Torwarts Yann Sommer und Enzo Crivelli (90.) drehten die Partie. Der türkische Herzensklub von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan jubelte dagegen über den ersten Einzug überhaupt ins Sechzehntelfinale - und das auch noch als Tabellenführer vor der AS Rom.