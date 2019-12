Gladbach-Trainer Marco Rose vor Klassiker gegen den FC Bayern: "Das macht uns schon stolz"

Pokal-Halbfinale 2021 am Wochenende: So erklärt der DFB die Termin-Änderung

Konkret eingehen auf einen möglichen Titelgewinn wollte Rose vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen Bayern München (15.30 Uhr) aber nicht. "Uns freut es, wenn die Leute zufrieden sind. Auf die anderen Themen lassen wir uns jetzt noch nicht ein" , sagte der 43-Jährige. Mit einem Sieg im Klassiker kann Borussia den Vorsprung auf den Rekordmeister auf sieben Punkte erhöhen. Entsprechend groß ist das Selbstbewusstsein der Gladbacher. "Wir freuen uns auf das Spiel. Fakt ist, dass wir gewinnen wollen", meinte Rose.

Genau diese neue Einstellung versetzt das Umfeld inzwischen in die goldenen 1970er Jahre zurück. Zum 100. Geburtstag des 1983 gestorbenen Klub-Idols Hennes Weisweiler am Donnerstag meldeten sich etliche Alt-Borussen überschwänglich lobend zu Wort und verglichen Rose bereits mit dem Trainer-Guru und Meister-Coach von einst. "Man kann schon sagen, dass da zur Zeit eine Parallele entsteht", sagte Horst Köppel, der als Spieler in den 70ern alle bisherigen Meisterschaften mit der Borussia errungen hatte. Er hält Borussia dank Rose inzwischen wieder für titelreif: "Natürlich kann eine Mannschaft, die nach 13 Spieltagen Tabellenerster ist, auch nach 34 Spielen oben stehen."