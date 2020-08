Gladbach-Trainer Marco Rose bestätigt Transfer von Valentino Lazaro – Leihe mit Kaufoption

Borussia Mönchengladbach steht kurz vor einer Verpflichtung von Valentino Lazaro. Gladbach-Trainer Marco Rose bestätigte bereits den Transfer des 24 Jahre alte Mittelfeldspieler von Inter Mailand im Trainingslager des Bundesligisten in Harsewinkel.

Auf diese fünf RB-Leipzig-Stars kommt es im Champions-League-Halbfinale gegen PSG besonders an

Corona-Fall im Trainingslager des FC Liverpool: Betroffener im Hotel in Österreich in Quarantäne

Kaufoption für Lazaro offenbar unter 20 Millionen Euro

Lazaro absolvierte von 2017 bis 2019 57 Bundesligaspiele für Hertha BSC. Er soll zunächst mit einer Kaufoption ausgeliehen werden - die Kaufoption soll laut Bild bei 18 Millionen Euro liegen. Lazaro steht bei Inter noch bis 2023 unter Vertrag und war zuletzt an Newcastle United verliehen.

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORT BUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©

Sané, Meunier & Co.: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2020

Lazaro ist nach Hannes Wolf der zweite in Graz geborene Neuzugang im Team von Rose. Der Nationalspieler kann auf der rechten Seite defensiv wie offensiv eingesetzt werden. Möglicherweise stößt Lazaro noch in dieser Woche im Trainingslager in Harsewinkel zum Borussen-Team.