Gladbach-Trainer Marco Rose über den Erfolg Champions-League-Quali: "Haben Großes erreicht"

Die Fohlen spielen in der Königsklasse. Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann keiner mehr die Rückkehr in die Champions League nehmen. Dementsprechend groß ist die Vorfreude beim Traditionsklub. Sportdirektor Max Eberl hatte sogar gesagt, die Qualifikation sei "für Borussia wie eine Meisterschaft." Cheftrainer Marco Rose pflichtet seinem Kollegen da voll bei: "Wir haben etwas Großes erreicht" , stellt er im Gladbacher Mitgliedermagazin Fohlenecho klar.

Die Äußerung von Eberl muss Rose aber dennoch etwas relativieren. Für ihn persönlich sei eine Meisterschaft ohne Schale keine richtige Meisterschaft. Und er muss es wissen. In der Saison 2018/19 gewann Rose den Meistertitel in Österreich mit Ex-Klub RB Salzburg. Dass er und seine jetzige Mannschaft in Mönchengladbach am Erfolg der zurückliegenden Bundesliga-Saison gemessen werden, sieht er positiv. "Ich finde das spannend. Es wird darum gehen, nicht stehen zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln, Widerstände zu überwinden und auch Rückschläge zu verarbeiten, so, wie uns das diesmal auch sehr gut gelungen ist."