Marco Rose erklärt Wechsel zum BVB und gibt Versprechen: Kein Gladbach-Spieler mit nach Dortmund

Marco Rose hat nach langer Bedenkzeit eine Entscheidung getroffen. Nach gut zweijähriger Erfolgsgeschichte am Niederrhein hat Borussia Mönchengladbach am Rosenmontag erklärt, dass der 44 Jahre alte Fußball-Lehrer den Klub zum Saisonende verlässt und zu Borussia Dortmund wechseln möchte. Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz 05 sprach der Gladbach-Trainer am Dienstag erstmals ausführlich über seinen Wechsel nach Dortmund.

"Ich bin hier trotz meines Wechsels im Sommer weiter mit 100 Prozent Energie dabei. Es kam jetzt viel Druck in die Sache. Deshalb habe ich diese Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen, weil mich die neue Aufgabe sehr reizt", sagte Rose in der Medienrunde. Dabei leistete sich der aktuell Fohlen-Coach auch einen kleinen Fauxpas. "Ich stehe zu allem was ich gesagt habe über Borussia Dortmund, die Fans, die Leute mit denen ich zusammenarbeite." Pressesprecher Markus Aretz korrigierte die Aussage sofort - denn natürlich war Gladbach gemeint.