Gladbach-Trainer Rose setzt trotz Hammer-Gruppe auf Weiterkommen: Charakter nicht widersprechen

Voller Zuversicht geht Borussia Mönchengladbachs Coach Marco Rose (44) seine Debüt-Saison in der Königsklasse an. "Dass uns in der Gruppe echte Hochkaräter erwarten, wussten wir schon vor der Auslosung. Inter Mailand, Real Madrid und Schachtar Donezk hört sich richtig nach Champions League an. Eine spannende Aufgabe", sagte Rose im Interview des Kicker. Zum Auftakt trifft sein Team am Mittwoch in Mailand auf Inter (Beginn 21 Uhr).