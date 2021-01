Gladbach-Trainer Rose bestätigt: Embolo gegen BVB wieder im Kader - "Vertrauen wichtiger Faktor"

Nach den Verwirrungen um Breel Embolo will Marco Rose wieder über den Sport sprechen. Wie der Trainer von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag bekanntgab, wird der Schweizer Stürmer am Freitagabend gegen Borussia Dortmund wieder im Kader stehen. Beide Corona-Test seien negativ ausgefallen, teilten die Gladbacher mit. Anzeige

Embolo hatte in dieser Woche für mächtig Wirbel gesorgt, nachdem berichtet wurde, er habe in Essen an einer illegalen Party teilgenommen. Ein Polizeisprecher schilderte den Ablauf am Mittwoch folgendermaßen: Beim Eintreffen der Polizei sei aus dem coronabedingt geschlossenen Lokal am Essener Baldeneysee eine Person durch ein Fenster geflohen. Die Person sei über das Dach zu einer angrenzenden Wohnung gerannt und habe diese durch ein weiteres Fenster betreten. Die Polizei habe sich Zutritt zu der Wohnung verschafft und dort eine einzelne Person angetroffen. Diese Person sei Embolo gewesen, sagte der Sprecher. "Er war allein in der Räumlichkeit"“, sagte der Sprecher. Und es habe keine Möglichkeit gegeben, die Wohnung unerkannt zu verlassen, da der Komplex von der Polizei umstellt war.

Für den Verein Borussia Mönchengladbach und Trainer Rose ergebe sich daraus allerdings auch kein neuer Sachstand. Es sei zum aktuellen Zeitpunkt noch eine Spekulation der Polizei, dass die flüchtende Person Embolo gewesen sei. Enttäuscht zeigte sich Rose nur ob der Tatsache, dass dieses Thema das Sportliche überschattet. "Wir wissen, dass Breel die Situation zu verantworten hat. Das ist nicht gut, weil wir uns auf Fußball konzentrieren wollen. Die öffentliche Meinung ist jetzt gebildet, das können wir nicht ändern", sagte er.