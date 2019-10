Gladbach-Trainer Marco Rose reagiert auf Rote Karte gegen BVB: "Ein bisschen überreagiert"

Im Video: Gladbach-Trainer Rose erklärt die Rote Karte

Eckball-Entscheidung als Auslöser für Rose-Platzverweis

Was war passiert? In der Nachspielzeit kämpften Gladbach-Youngster Louis Beyer und der Dortmunder Doppel-Torschütze Julian Brandt an der Gladbacher Torauslinie um den Ball. Brandt spielt den Ball schließlich mit dem Kopf ins Aus. Statt auf Abstoß entschied das Schiedsrichtergespann um Cortus aber auf Eckball. Rose beschwerte sich lautstark und offenbar auch im falschen Ton über die Aktion, die seiner Mannschaft wertvolle Zeit nahm, dass Cortus ihn vom Platz stellte.

Vor dem Ausgleich: BVB-Doppelpacker Brandt stand wohl im Abseits

Mitgeschwungen haben in Roses Wut dürfte aber auch eine Fehlentscheidung vor dem Dortmunder Ausgleichstreffer in der 77. Minute: Torschütze Brandt hatte vor seinem Treffer im Abseits gestanden. Im DFB-Pokal gibt es den Videobeweis nicht, sodass die (Fehl-)Entscheidung auch nicht überprüft werden konnte. Ganz versöhnt mit der Leistung der Schiedsrichter war Rose nach der Partie noch nicht: "Ich war auch nicht beim Schiedsrichter, weil ich schon ein Typ bin, der das Gefühl hat, wenn er richtig drüber ist, dass er auch Fehler einsieht und sich dann tatsächlich persönlich entschuldigt. Aber es gab schon so ein, zwei Momente, wo ich jetzt einfach im Nachhinein nicht die Notwendigkeit empfunden habe. Und so schlimm drüber war ich auch nicht, das muss man auch ganz klar sagen."