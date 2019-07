Gladbach-Manager Max Eberl bestätigt Transfer von Marcus Thuram - Medizincheck am Sonntag

Jetzt fehlt nur noch der Medizincheck: Marcus Thuram steht kurz vor einem Transfer zu Borussia Mönchengladbach. Der Sohn von Ex-Profi Lilien Thuram, Weltmeister mit Frankreich 1998, ist sich mit dem Europa-League-Teilnehmer einig. Das bestätigte Gladbach-Manager Max Eberl im Rahmen einer Fan-Veranstaltung. Via Twitter postete ein Nutzer ein Video mit den Eberl-Aussagen: "Er wird am Sonntag tatsächlich kommen und dann hoffen wir, dass er gesund ist", so Eberl in Bezug auf den noch zu absolvierenden Medizincheck.