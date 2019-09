Bericht: Gladbach blitzt beim FC Augsburg mit 10-Millionen-Angebot für Marco Richter ab

Den verkorksten Saisonstart seines Klubs konnte aber auch Richter nicht abwenden. Die Augsburger scheiterten in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten SC Verl und mussten sich in den ersten drei Bundesliga-Spielen mit nur einem Punkt begnügen. Richter, der bei der U21-Europameisterschaft im Sommer drei Tore erzielt und mit der DFB-Auswahl den zweiten Platz belegt hatte, war in allen vier Partien zum Einsatz gekommen. In der vergangenen Saison bestritt er für die Augsburger 29 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm fünf Tore und sieben Vorlagen.