Bericht: Pep Guardiola will Gladbach-Profi Nico Elvedi zu Manchester City holen

Der englische Meister Manchester City ist offenbar an einer Verpflichtung von Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach interessiert. Wie die Bild berichtet, ist City-Trainer Pep Guardiola vor allem von der Passsicherheit des Innenverteidigers beeindruckt und würde den Schweizer Nationalspieler gern in seinem Team sehen. In Manchester könnte Elvedi den langjährigen Leistungsträger Vincent Kompany ersetzen. Der 33-Jährige wechselt zur kommenden Saison zu seinem Jugendklub RSC Anderlecht, wo er künftig als Spielertrainer fungieren wird.