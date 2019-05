Gladbach-Vize Bonhof tobt nach BVB-Sieg gegen Schiedsrichter: "Wird uns nicht mehr pfeifen"

Was für ein verrückter Endspurt in der Bundesliga : Der 2:0-Sieg von Borussia Dortmund bei Borussia Mönchengladbach reichte für den BVB zwar nicht zum Titel - aber zumindest dafür, den Konkurrenten aus Gladbach noch die Champions-League -Qualifikation zu vermiesen. Die Elf vom Niederrhein um den scheidenden Trainer Dieter Hecking muss als Fünfter damit in der kommenden Saison mit der Europa League vorlieb nehmen.

Gladbach-Vize Bonhof schimpft über Schiedsrichter Gräfe: "Werde ich in Zukunft ablehnen"

In Gladbach sorgte der Champions-League-K.o. für große Enttäuschung bei Spielern und Verantwortlichen. Diese Enttäuschung schlug nach Abpfiff aber auch in Wut auf den Schiedsrichter Manuel Gräfe um. Gladbach-Vizepräsident Rainer Bonhof wütete in der Mixed Zone nach der Niederlage: "Den Gräfe werde ich in Zukunft ablehnen", so die Gladbach-Legende. Bonhof wurde danach sogar noch deutlicher: "Solange ich hier etwas zu sagen habe, wird der uns hier nicht mehr pfeifen. Es geht nicht darum, dass ich Dortmund den Sieg nicht gönne, aber was Gräfe hier in den letzten Jahren und mit der Krönung heute hier gepfiffen hat, ist unfassbar."