Gladbach vs. FC Bayern: Bundesliga-Eröffnungsspiel offenbar vor 18.000 Zuschauern

Das Eröffnungsspiel der kommenden Bundesliga -Saison zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern am 13. August wird offenbar vor 18.000 Zuschauern im Borussia-Park stattfinden. Dies haben die Gladbacher Kicker-Angaben zufolge am Montag bestätigt

Um als Zuschauer in die Arena zu gelangen, ist ein negativer Corona-Test, der Nachweis der Genesung von dem Virus oder eine Bestätigung des vollständigen Impfschutzes von Nöten. Ob und in welchen anderen Bundesliga-Stadien zum Auftakt der Spielzeit ebenfalls Fans zugelassen sein werden, blieb am Montag zunächst offen.

Gladbach wird bereits sein Vorbereitungsspiel am 31. Juli gegen den niederländischen Ehrendivisionär FC Groningen vor 18.000 Zuschauern austragen. Auch diese Partie findet im Borussia-Park statt. Bei der derzeit laufenden EM sind in einigen Arenen sogar weitaus mehr Fans zugelassen. So sollen beispielsweise den drei Partien ab dem Halbfinale in London trotz der sich in Großbritannien ausbreiteten Delta-Variante jeweils bis zu 60.000 Zuschauer beiwohnen dürfen.