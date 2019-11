Borussia Mönchengladbach steht schon vor der Partie Gladbach gegen Werder Bremen am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) als Sieger des 11. Spieltages fest. Die Fohlen werden in jedem Fall Tabellenführer bleiben.

Allerdings sind der FC Bayern und RB Leipzig nach ihren Siegen gegen Borussia Dortmund (4:0) und bei Hertha BSC (4:2) am Samstag bis auf einen Punkt an den VfL herangerückt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose hat also gegen die Bremer die große Chance, den alten Abstand wiederherzustellen und weiteren Boden auf den BVB und Schalke 04 gut zu machen. Die Statistik spricht klar für die rheinische Borussia: Werder Bremen ist seit sieben Duellen gegen Mönchengladbach sieglos. Mehr Heimsiege als gegen Werder Bremen (29) sammelte die Borussia gegen kein anderes Bundesliga-Team! Zu Hause hat die Fohlen-Elf seit acht Spielen nicht mehr gegen die Hanseaten verloren.

Beide Teams stehen in einem Gegensatz zueinander. Die Bremer verspielten in dieser Saison schon 13 Punkte nach Führung, Gladbach hingegen gab nach einer Führung noch keinen Punkt ab. Das passierte zum letzten Mal im April 2019, als Davy Klaassen noch zum 1:1 (79.) ausgleichen konnte. Mit dem Last-Minute-Erfolg gegen AS Rom (2:1) wahrte die Borussia in der Europa League alle Chancen auf die Knockout-Phase. Zum dritten Mal in Folge fiel der Treffer für die Rheinländer in der letzten Spielphase.

Marcus Thuram könnte mit Alassane Plea nach überstandener Oberschenkelverletzung einen neuen Sturmpartner bekommen. ,,Es gibt bei ihm noch Überlastungserscheinungen, wir müssen vorsichtig sein", warnt Coach Marco Rose. Er sieht auch ein starkes Werder Bremen: ,,Es wird einiges auf uns zu kommen, Bremen verteidigt sehr stabil und spielt mit viel Tempo nach vorne. Zu Hause haben sie zwar zwei Mal eine Führung aus der Hand gegeben, dafür haben sie in Dortmund und in Leverkusen ein Unentschieden geholt."

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Werder Bremen live im TV oder Online-Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Bundesliga-Sonntagsspiel Gladbach gegen Werder Bremen ab 13.30 Uhr live und exklusiv. Reporter ist Marco Hagemann. Experte: Jonas Hummels.

Wird das Spiel Gladbach gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein! DAZN hält die Exklusivrechte. Sky-Kunden können ab 15.30 Uhr in den Übertragungen zu VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen bzw. ab 17.30 Uhr SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt eine kurze Zusammenfassung der Partie Gladbach gegen Werder Bremen sehen. Im Free-TV ist die Partie u. a. am Sonntag ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen zu sehen.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Gladbach gegen Werder Bremen beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Gladbach gegen Werder Bremen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 13.15 Uhr.