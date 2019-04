Die Partie Gladbach gegen Werder Bremen am Sonntag (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) steigt – wie der Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund am Samstagabend – zum 100. Mal in der Fußball-Bundesliga!

Für die Gladbacher ist es das berühmte ,,Spiel eins nach ...", in diesem Fall nach Bekanntgabe der Trennung von Trainer Dieter Hecking (54) zum Saisonende. Sportlich gesehen wird die Luft für die ,,Fohlen" im Kampf um die internationalen Plätze vor dem Spiel gegen die wiedererstarkten Bremer immer dünner. Bayer Leverkusen, aber auch der VfL Wolfsburg können mit Heimsiegen den Druck auf die Borussia erhöhen. Bremen kann sich mit einem Auswärtssieg bis auf zwei Punkte an die Mönchengladbacher heranpirschen. ,,Die Mannschaft will nach Europa", ist Dieter Hecking nach wie vor vom Erreichen des Saisonziels überzeugt, ,,das ist ihr eigener Antrieb, ich traue der Mannschaft absolut zu, unser großes Ziel zu erreichen." Die Zahlen sprechen gegen diese Annahme. Gladbach ist im Borussia-Park seit vier Spielen ohne Sieg. Insgesamt konnte die rheinische Borussia nur eines der letzten sechs Spiele – 1:0 in Mainz – gewinnen. Eintracht Frankfurt und RB Leipzig konnten am VfL vorbeiziehen.

Aber: Vor heimischer Kulisse sind die ,,Fohlen" gegen Bremen seit sechs Spielen unbesiegt. In der Gesamtbilanz aus 99 Duellen kommen sie in den Heimspielen auf 29 Siege, Bremen gewann nur elfmal in Mönchengladbach. Die derzeit schwachen Resultate sind für Werder-Coach Florian Kohfeldt nicht entscheidend. ,,Ich bin weit davon entfernt, Gladbach in der Krise zu sehen", sagte der ,,Trainer des Jahres" vor dem Spiel, ,,das wird ein sehr schweres Spiel." Bremen erreichte am Mittwoch mit einer Energieleistung beim FC Schalke 04 (2:0) erstmals seit 2016 das DFB-Pokal-Halbfinale. Die Hanseaten müssen auf Finn Bartels verzichten. Davy Klaassen, Torschütze zum entscheidenden 2:0 auf Schalke, ist von einer Gelbsperre bedroht. Bei den Gladbachern müsste Tobias Strobl im Verwarnungsfall in der kommenden Woche in Hannover zuschauen.

Wie sehe ich das Spiel Gladbach gegen Werder Bremen live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Gladbach gegen Werder Bremen am Sonntag ab 18 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf den Optionskanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Martin Groß.

Wird die Partie Gladbach gegen Werder Bremen live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Erste Bilder der Partie Gladbach gegen Werder Bremen im Free-TV gibt es ab 21.45 Uhr in den Regionalprogrammen der ARD. Der Streamingdienst DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff eine längere Zusammenfassung an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Gladbach gegen Werder Bremen bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker zum Spiel Gladbach gegen Werder Bremen an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

