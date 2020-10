Elfmeter-Geschenk reicht nicht: Gladbach gegen Wolfsburg mit durchwachsener CL-Generalprobe

Borussia Mönchengladbach hat eine erfolgreiche Generalprobe für sein Champions-League-Comeback am kommenden Mittwoch beim italienischen Vizemeister Inter Mailand verpasst. Die Rheinländer mussten sich vor 300 zugelassenen Zuschauern im heimischen Borussia-Park mit einem 1:1 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg begnügen und stecken mit fünf Punkten vorerst weiter im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle fest. Neu-Nationalspieler Jonas Hofmann war per Foulelfmeter in der 78. Minute das 1:0 gelungen, Die Gäste glichen kurz darauf durch Wout Weghorst aus (85.).

Trotz des Unentschiedens beim Königsklassen-Teilnehmer nähert sich der VfL aber immer mehr einem Fehlstart in die Saison. Nach dem Aus in den Europa-League-Playoffs gelang den Niedersachsen in den bisherigen vier Punktspielen kein Sieg und lediglich vier Unentschieden. Ebenso bedenklich: Der VfL brachte erst zwei Treffer zu Stande. Dabei hätte sich das Team von Trainer Oliver Glasner am Samstagabend gleich mehrfach für eine besonders nach dem Seitenwechsel engagierte Vorstellung belohnen können. Doch die eigene Überlegenheit und zahlreiche gute Chancen blieben bis zu Weghorsts Treffer ungenutzt.