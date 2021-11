Gladbach zu spät in Mainz angekommen - Eberl zieht Parallele zur Pokal-Sensation gegen den FC Bayern

Borussia Mönchengladbach ist aufgrund des großen Zuschauerandrangs leicht verspätet zum Spiel der Bundesliga am Freitagabend bei Mainz 05 eingetroffen. "Die Zuschauer sind wieder im Stadion, dementsprechend war die Anfahrt ein bisschen länger, die Vorbereitung ein bisschen kürzer aufs Spiel" , sagte Geschäftsführer Max Eberl im Streamingdienst DAZN.

Das sei nicht optimal, weil man nicht die Abläufe habe, die man gerne hätte. Dennoch sah er dies nicht als schlechtes Omen. "Auch bei dem Spiel gegen Bayern München sind wir etwas zu spät gekommen und ich glaube, die Wirkung war danach nicht so verkehrt" , sagte Eberl. Mönchengladbach hatte in der 2. Runde des DFB-Pokals daraufhin sensationell mit 5:0 gegen den deutschen Meister und Rekordpokalsieger gewonnen.

Die Gladbacher, die in der Vorwoche mit 2:1 gegen den VfL Bochum gewannen, überraschten gegen Mainz mit ihrer Aufstellung. Kapitän Lars Stindl bekam eine Pause und saß nur auf der Bank. Für ihn rückte Luca Netz in die Mannschaft. Mit einem weiteren Sieg kann die Fohlenelf in der Bundesliga-Tabelle zumindest für eine Nacht auf Europa-League-Platz fünf springen.