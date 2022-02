Trainer van Bronckhorst, Enfant terrible Morelos, Hoffnung Ramsey: So tickt BVB-Gegner Glasgow Rangers

Auf der Suche nach der Zukunft sind die Rangers aus Glasgow in der eigenen Vergangenheit fündig geworden. Im November verabschiedete sich Trainer Steven Gerrard, er wechselte zu Aston Villa in die Premier League. Nachdem er die Rangers in der abgelaufenen Saison zur ersten Meisterschaft in Schottland seit der Insolvenz des Klubs neun Jahre zuvor geführt hatte, ist die Anstellung bei dem Klub aus Birmingham ein logischer nächster Schritt auf Gerrards Karriereleiter. Sein Ziel ist, das ist allgemein bekannt, irgendwann seinen Herzensklub FC Liverpool zu trainieren. Anzeige

Gerrards Abschied war keine unvorhergesehene Katastrophe für die Rangers. Der Europa-League-Gegner von Borussia Dortmund war darauf vorbereitet, dass Gerrard weiterziehen würde, sobald er die Chance auf einen Posten in der Premier League bekommen würde. Allerdings zeigte sein Weggang den Rangers und dem schottischen Fußball wieder einmal schmerzlich, dass man international höchstens zweitklassig ist.

Neuer Mann an der Seitenlinie ist ein alter Bekannter, nämlich der Niederländer Giovanni van Bronckhorst, 47, genannt “Gio”. Er spielte um die Jahrtausendwende drei Jahre für die Rangers. Zu dieser Zeit versuchte der niederländische Trainer Dick Advocaat, den Klub mit namhaften Spielern aus seiner Heimat über Schottlands Grenzen hinaus erfolgreich zu machen. Neben van Bronckhorst bespielten damals Profis wie Arthur Numan oder Ronald de Boer das charmante Ibrox Stadium im Westen Glasgows.



Der Erfolg der Holland-Connection war überschaubar. In drei Jahren als Spieler bei den Rangers gewann van Bronckhorst zweimal das schottische Double, international konnte sich der Klub aber nicht profilieren. Bei zwei Champions-League-Teilnahmen der Rangers in dieser Zeit scheiterten sie zweimal in der Gruppenphase. Van Bronckhorst zog zum FC Arsenal weiter und dann zum FC Barcelona, wo er 2006 mit dem Gewinn der Champions League seinen größten Erfolg feierte. Die niederländische Nationalmannschaft führte er 2010 als Kapitän ins WM-Finale. Die 0:1-Niederlage gegen Spanien war das letzte Spiel seiner Laufbahn.

Als Rangers-Trainer hat “Gio” zwei Aufgaben. Er soll den Kater nach dem Gerrard-Weggang kurieren und nach der Meisterschaft in der Vorsaison die Vormachtstellung in Schottland gegen den Glasgower Rivalen Celtic verteidigen. Wie schwierig das wird, hat van Bronckhorst schon zu spüren bekommen. Während Celtic den Kader im Sommer umgebaut hat mit fast 30 Millionen Euro (viel Geld im schottischen Fußball), vertrauen die Rangers weitgehend der Meistermannschaft.

Das ist riskant, wie die 0:3-Demütigung im berüchtigten Old-Firm-Derby vor zwei Wochen zeigte. Van Bronckhorst schimpfte nach seiner ersten Niederlage als Rangers-Trainer: “Es wirkte, als seien wir nicht bereit.” Das Portal The Athletic urteilte: “Passiv und ohne klaren Plan – diese Rangers-Mannschaft verliert ihre Identität.” Aktuell ist der Titelverteidiger nur Zweiter in der Scottish Premiership, mit einem Punkt Rückstand auf Celtic.

Die Rangers haben im Januar prominent nachgerüstet. Aaron Ramsey kam leihweise von Juventus. Wegen einer langwierigen Muskelverletzung fehlt dem Waliser allerdings Spielpraxis. Immerhin kam er zuletzt beim 3:0 im Pokal gegen einen Klub namens Annan Athletic zum ersten Mal von Beginn an zum Einsatz. Ein weiterer Spieler mit wohlklingendem Namen fehlt im Moment: Ianis Hagi, Sohn der rumänischen Ikone Gheorghe, fällt nach einer Knie-OP für den Rest der Saison aus.