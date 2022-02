Wegen Glasgow-Klatsche – Bericht: BVB-Bosse halten Krisensitzung mit Trainer Marco Rose ab

Das Hinspiel der Europa-League-Playoffs für die K.o.-Runde entwickelte sich für Borussia Dortmund zum Debakel. Mit dem 2:4 gegen den schottischen Meister Glasgow Rangers kassierten die Westfalen eine empfindliche Heimpleite und stehen neben der weniger aussichtsreichen Situation in der Bundesliga mit Blick auf den enteilten Spitzenreiter Bayern München sowie dem Aus im DFB-Pokal auch in der Europa League vor dem K.o.. Der erneut blamable Auftritt des BVB hatte offenbar Folgen. Nach Informationen von Sky fanden sich noch am Abend nach der Pleite die Dortmunder Bosse um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Michael Zorc sowie dessen designierter Nachfolger Sebastian Kehl gemeinsam mit Trainer Marco Rose zur Krisensitzung zusammen. Anzeige

Hintergrund des Treffens war demnach die Analyse der aktuellen Situation der Westfalen, die sich nach der zweiten deutlichen Heimpleite (in der Bundesliga setzte es vor zwei Wochen 7. Februar ein 2:5 gegen Bayer Leverkusen) weiter verschärft. Dass diese die Position von Cheftrainer Rose nicht gestärkt hat, scheint klar. Dennoch soll die Trainer-Personalie – so heißt es weiter – aktuell nicht zur Debatte stehen. Es sei denn, der BVB rutscht noch aus den Champions-League-Rängen in der Bundesliga.

Rose selbst hatte im Anschluss an die Partie beteuert, nach wie vor einen Draht zu seinen Schützlingen zu haben. "Ich glaube schon, dass ich die Jungs noch erreiche. Ich sehe im Training und in Gesprächen nickende Köpfe", sagte der 45-Jährige, der zugleich die Verantwortung für die deutliche Niederlage übernahm: "Unser Thema ist immer wieder die Umsetzung. Auch dafür bin ich verantwortlich."