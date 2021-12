Glasner mit Frankfurt in Hoffenheim gefordert: So will die Last-Minute-Eintracht ihre Siegesserie ausbauen

Auch ohne die Unterstützung der Fans will Eintracht Frankfurt seine seit sechs Pflichtspielen anhaltende Erfolgsserie im Gastspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim ausbauen und sich Rückenwind für das Gruppen-Endspiel in der Europa League bei Fenerbahçe Istanbul holen. Absolute Priorität habe zunächst aber die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky), betonte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. "Wir denken immer von Spiel zu Spiel. Jetzt konzentrieren wir uns auf Hoffenheim, danach auf Fenerbahce. Anders hätten wir vielleicht auch nicht so oft in letzter Minute gewonnen. Weihnachten ist noch weit weg. Voller Fokus auf Hoffenheim!", sagte der Österreicher am Freitag. Anzeige

Neben Spaß und Freude komme es vor allem auf das Vertrauen in die eigenen Stärken an. "Unser wichtigster Hebel ist das Selbstvertrauen. Ich spüre hier großes Vertrauen in mich und meine Spielidee. Auch ich habe ganz großes Vertrauen in meine Spieler", sagte der 47-Jährige. Nach zuletzt zahlreichen Last-Minute-Treffern ist das Selbstvertrauen besonders groß. Im ersten Geisterspiel seit Monaten erwarten die Hessen in Sinsheim allerdings eine schwere Aufgabe. "Hoffenheim spielt unheimlich gut und verfügt insbesondere in der Offensive über viele Waffen. Sie spielen in meinen Augen um die Champions-League-Plätze mit", sagte Glasner.

Eintracht-Trainer Glasner: "Jeder weiß, was er zu tun hat" Er sieht aber auch seine Mannschaft, die mit einem Sieg in der Tabelle am Rivalen vorbeiziehen würde, in einer sehr guten Verfassung und erwartet dementsprechend ein intensives Spiel. "Beide Seiten schalten blitzschnell um. Das ist für uns Gefahr und Chance zugleich. Wir werden Räume vorfinden und möchten diese nutzen", sagte der Fußball-Lehrer. Gerade in der Offensive präsentierte sich die Eintracht zuletzt variabler. Die Abläufe funktionierten immer besser. "Es ist nicht das Wichtigste, wer spielt, sondern dass jeder weiß, was er zu tun hat", sagte Glasner.