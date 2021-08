Schwacher Glasner-Start und Kader-Fragen: Große Sorgen in Frankfurt vor Augsburg-Heimspiel

"Fußball ist nicht 'Wünsch dir was'", betonte Oliver Glasner. Denn wäre er das, hätte der Trainer von Eintracht Frankfurt sicher einige Sorgen weniger. So aber gestaltet sich das neue Arbeitsumfeld des in der Sommerpause aus Wolfsburg gekommenen Österreichers weiter als Großbaustelle. Neben sportlichen plagen die Frankfurter vor dem ersten Heimspiel der noch jungen Saison der Bundesliga gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch personelle Sorgen. Vor allem im Mittelfeld. Anzeige

"Zwei Wochen werden nicht reichen", sagte Glasner am Donnerstag über die erwartete Ausfallzeit von Kapitän Sebastian Rode. Der 30-Jährige hat sich einem arthroskopischen Eingriff am linken Knie unterzogen und wird der Eintracht vorerst weiter fehlen. Schon beim peinlichen Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittligist Waldhof Mannheim (0:2) war Rode ausgewechselt worden, zum Liga-Start bei Borussia Dortmund (2:5) vergangenen Samstag dann gar nicht erst mitgereist. Nun ist der Sechser also erst einmal ganz draußen. Ob sich der Club nach externem Ersatz für den Routinier umsieht, ließ Glasner offen. Zumindest gegen Augsburg wird er aber erneut noch eine interne Lösung finden müssen.

Glasner fordert: "Mutig nach vorne"

"Natürlich hätten wir uns das alle anders vorgestellt und gewünscht", sagte Glasner über den Fehlstart mit zwei Niederlagen in den ersten zwei Pflichtspielen. In Hektik verfällt der 46-Jährige deshalb aber nicht. "Wir machen uns sowieso vor jedem Spiel den Druck, gewinnen zu wollen – egal, wie die Konstellation ist", sagte Glasner mit Blick auf die Partie gegen die Augsburger, die zum Liga-Auftakt gegen Hoffenheim (0:4) ebenfalls klar verloren hatten. Die eigenen Fehler - etwa die Konteranfälligkeit - aus dem Spiel gegen den BVB habe man analysiert, aber nicht zu hoch gehängt. Man wolle nicht verkrampfen, sondern möglichst "mutig nach vorne" und "mit Überzeugung" spielen.

Wenn auch weiterhin und künftig wohl gänzlich ohne Amin Younes. Glasner erwartet einen baldigen Abschied des Mittelfeldspielers. Bei dem 28-Jährigen sei es "durchaus vorstellbar, dass in den nächsten Tagen eine Einigung erzielt wird", sagte der Coach. Younes ist noch bis Ende Juni 2022 vom italienischen Erstligisten SSC Neapel ausgeliehen, würde die Eintracht aber gerne diesen Sommer verlassen. Medienberichten zufolge steht er vor einem Wechsel zu Al-Shabab Riad (Saudi-Arabien). Der Edeltechniker habe sich "klar geäußert - auch mir gegenüber", so Glasner. "Sonst war noch keiner bei mir, der gesagt hat, ich will nicht mehr für die Eintracht spielen."