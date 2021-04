Glasner wollte nicht zu RB Salzburg: Jetzt droht ihm der Wolfsburg-Rauswurf

Julian Nagelsmann zu den Bayern, Jesse Marsch nach Leipzig - und Oliver Glasner dann zu RB Salzburg? So hätte der Trainerregen weitergehen können. Zumal Glasner, aktuell noch Coach des VfL Wolfsburg, bei den Salzburgern zu den absoluten Top-Kandidaten gehörte. Allerdings: Nach gleichlautenden Informationen von SPORTBUZZER und "Krone" wollte Glasner nicht zurück in die Mozartstadt. Den Job dort übernimmt nun Matthias Jaissle, aktuell noch Trainer beim FC Liefering in der 2. Liga Österreichs.

Und Glasner? In Salzburg wurde er geboren, bei RB war er von 2012 bis 2014 Assistent der Geschäftsleitung, Sportlicher Koordinator und Co-Trainer von Roger Schmidt. Seine Familie lebt nicht weit entfernt. Dass sich der Salzburger RB-Klub darum Chancen auf eine Rückkehr des 46-Jährigen ausrechnete, ist nachvollziehbar. Allerdings: Einen Job in seinem Heimatland, so ist aus Glasners Umfeld zu hören, hätte der Trainer als Karriere-Rückschritt empfunden. Glasners Berater, so mutmaßt die "Krone", gehe davon aus, dass er etwas Besseres finden könne als den Top-Klub seines Heimatlandes - auch in der deutschen Bundesliga, wo etwa Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen neue Übungsleiter suchen.